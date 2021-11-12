Минск, , 12:14 — REGNUM Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польше на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги», в настоящее время беженцы идут вдоль польского заграждения, говорится в сообщении агентства Sputnik в телеграм-канале.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «мигранты, покинув территорию Белоруссии, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС требует политического решения.

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