Минск, 12 ноября 2021, 12:14 — REGNUM Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польше на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги», в настоящее время беженцы идут вдоль польского заграждения, говорится в сообщении агентства Sputnik в телеграм-канале.
Уточняется, что «мигранты, покинув территорию Белоруссии, передвигаются вдоль польского оборонительного заграждения».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС требует политического решения.
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