Иерусалим, , 12:17 — REGNUM За сутки, 11 ноября, в Израиле выявлен 391 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщает минздрав. Сутками ранее в стране сообщалось про 489 случаев.

Флаг Израиля +

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

За сутки в стране проведено 73 113 анализов, положительными оказались 0,57%. Коэффициент заражений 0,7%.

В больницах Израиля проходят лечение 200 пациентов, на ИВЛ — 101 человек. За сутки в стране умерли двое ковид-пациентов.