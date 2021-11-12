Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM В Ростовской области с начала года ветеринарные врачи привили против сибирской язвы более полумиллиона овец и коз. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Овцы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Благодаря своевременной профилактике эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Ростовской области благополучная. С августа 2014 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2014 года у двух работников молочной фермы в Родионово-Несветайском районе была выявлена сибирская язва. Они проводили раздел крупного рогатого скота недалеко от села Кутейниково. Ветеринары обнаружили там шкуру коровы. Лабораторные исследования подтвердили, что животное было заражено сибирской язвой.

До этого случай заболевания животных сибирской язвой регистрировался в 2010 году в селе Хлебодарное Целинского района.

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