Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Глава управления социального питания Санкт-Петербурга — органа, входящего в систему исполнительной власти города — Алексей Барабанщиков покинул свой пост после резонансных обысков в управлении и возбуждения уголовного дела о причинении ущерба.

Www.gov.spb.ru Алексей Барабанщиков (справа) с губернатором Александром Бегловым при назначении на должность в 2020 году

С официальной страницы управления соцпитания на сайте Смольного убрано упоминание о Барабанщикове в качестве начальника и его фотография. В настоящее время управлением временно руководит замначальника Светлана Гусева.

Обыски в управлении соцпитания и ряде других связанных с ним структур проходили 10 ноября в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по статье 165 УК РФ. В них участвовали сотрудники УФСБ и ГУ МВД.

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено в связи с контрактом на питание учащихся школ Пушкинского района. После обысков Барабанщиков написал заявление об отставке по собственному желанию, которую 12 ноября примет губернатор Петербурга Александр Беглов.

Алексей Барабанщиков занимал свой пост с январе 2020 года, перейдя в Петербург с должностей директора московского комбината «Школьник» и начальника отдела питания в подмосковном министерстве потребительском рынке. Под его руководством управление соцпитания аккумулировало у себя все выделяемые на соцпитание деньги. В ведение управления входит распределение контрактов по городским социальным объектам. Годовой объем рынка соцпитания Петербурга оценивается в 15 млрд рублей.