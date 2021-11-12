Уфа, , 12:12 — REGNUM Первая Всемирная детская фольклориада CIOFF пройдет в Башкирии в 2024 году. Об этом 12 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Всемирная фольклориада 2021 Ufacity.info

По его словам, такое решение было принято на 50-й Генеральной Ассамблее CIOFF в Будапеште.

Глава региона отметил, что во многом это стало возможным потому, что проведённая в текущем году в Башкирии фольклориада была признана одной из самых ярких и хорошо организованных.

«Эту идею мы обсуждали с президентом CIOFF Филиппом Боссаном в дни открытия VI Всемирной фольклориады. Господин Боссан тогда рассказал, что Совет готовит международное положение по проведению Всемирной детской фольклориады. Мероприятие, несомненно, вызвало интерес с нашей стороны», — сообщил Хабиров, поблагодарив Генассамблею CIOFF за поддержку данного предложения.

Глава региона надеется, что этот международный детский форум народного творчества может стать хорошим подарком всем жителям Башкирии, в том числе и детям, а также к 450-летнему юбилею Уфы.

«А мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы гости и участники чувствовали себя у нас в республике уютно и комфортно», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом текущего года в Башкирии в VI Всемирной фольклориаде приняли участие более одной тысячи человек, в том числе свыше 800 артистов, которые представляли 37 стран. Мероприятия Фольклориады прошли на 22 площадках в городах и районах Башкирии.