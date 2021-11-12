Ереван, , 12:08 — REGNUM Баку и Ереван с участием Москвы ведут переговоры о том, чтобы Армения предоставила Азербайджану дорогу в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом в интервью «Общественному телевидению» сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

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«Если Азербайджан хочет дорогу только в Нахичевань, то целесообразно использовать участок Хндзореск — Биченек», — сказал Григорян.

Он отметил, что взамен Армения получит право проезжать в Иран через азербайджанскую территорию по дороге Хндореск — Горадиз.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, объявил, что Баку может установить таможенный контроль на участке Горис — Капан в Сюникской области Армении, перешедшем под контроль Азербайджана. Глава правительства сказал, что не будет добиваться коридора для армянских машин, так как для него неприемлема «коридорная логика».

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