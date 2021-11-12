Ферес, , 12:10 — REGNUM С повышением цен нельзя бороться ложью и обманом, заявил лидер главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас во время встречи с фермерами из города Ферес. Об этом сообщает AMNA 11 ноября.

Алексис Ципрас Kremlin.ru

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Ципрас выразил обеспокоенность стремительным ростом цен, заявив, что предстоящая зима будет трудной для домашних хозяйств и производительных сил без государственной поддержки.

Что касается пандемии, Ципрас призвал всех сделать прививку: «В вашем регионе показатель [вакцинации] составляет 50%, что очень низко, и я боюсь, что нам еще предстоит увидеть худшее».

Наконец, Ципрас пожелал скорейшего выздоровления мэру Александруполиса, который заболел COVID-19, несмотря на вакцинацию, и подчеркнул: «Давайте осознаем, что вот уже два года бессистемный подход правительства к пандемии является преступным».