Орел, , 12:06 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Орловской области «несколько стабилизировалась». В частности, отмечается снижение заболеваемости среди работающих жителей. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по результатам заседания оперштаба 11 ноября.

Коронавирус Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России

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Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев, ситуация с распространением коронавируса в регионе несколько стабилизировалась по сравнению с предыдущим периодом, темп прироста заболеваемости за неделю составил 12,7%. Число заболевших среди работающих граждан, также за неделю, снизилось на 5%, с 851 случая до 814. Больше всего заболевших выявлено на промпредприятиях, среди работников сферы здравоохранения, образования, а также среди госслужащих.

Вместе с тем, фиксируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди лиц 65 и старше — показатель составил 381,29 на 100 тысяч среди лиц данной возрастной группы.

Всего в регионе на утро 12 ноября подтверждено 57 314 случаев заражения коронавирусом.