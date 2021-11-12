Джакарта, 12 ноября 2021, 12:03 — REGNUM В Индонезию прибыла делегация Конгресса США. Об этом глава МИД Индонезии Ретно Марсуди написала в Twitter.
Ретно Марсуди встретилась с членами палаты представителей США, в частности с Ами Бера и Дереком Килмером.
«У нас состоялась открытая и продолжительная дискуссия», — отметила глава МИД Индонезии.
https://twitter.com/Menlu_RI/status/1459046214167449600
Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили председательство Индонезии в G20.
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