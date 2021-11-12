Джакарта, 12 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Индонезию прибыла делегация Конгресса США. Об этом глава МИД Индонезии Ретно Марсуди написала в Twitter.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Ретно Марсуди встретилась с членами палаты представителей США, в частности с Ами Бера и Дереком Килмером.

«У нас состоялась открытая и продолжительная дискуссия», — отметила глава МИД Индонезии.

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1459046214167449600

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили председательство Индонезии в G20.