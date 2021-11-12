Москва, , 12:00 — REGNUM Снизить количество онлайн-общения или полностью отказаться от него мечтает каждый пятый житель России (22%), особенно в сфере культуры, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

В онлайне Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Сократить онлайн-общение в пользу очных встреч желают 19%. Мечтают отказаться от онлайн-тренировок и пойти в спортзал 17%. Хотели бы исключить дистанционное обучение 14%. Устали от онлайн-работы 12% опрошенных.

Напрягает интернет-взаимодействие с госучреждениями 9%. Желают отказаться от онлайн-покупок и просмотра в интернете кино и сериалов — 7% и 6% соответственно. Устраивает количество онлайн-общения 33% граждан.

Опрос проведен 8−9 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 377 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабря 2020 года хотели отказаться от онлайн-общений во всех сферах 56% жителей России.

Читайте подробнее: Более половины жителей России устали от онлайн-общения — опрос