Нальчик, , 12:27 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вызвала широкий общественный резонанс аудиозапись, оскорбляющая жителей республики. С просьбой проверить её подлинность и принять меры реагирования по поводу оскорблений обратился в прокуратуру глава субъекта РФ Казбек Коков.

Казбек Коков Glava.kbr.ru

«Такого рода высказывания, кем бы они ни были озвучены, недопустимы и требуют максимально жесткой правовой оценки, — приводит слова Кокова его пресс-служба. — По моему обращению прокуратурой Кабардино-Балкарии по данному факту проводится проверка».

Как утверждает ряд СМИ, голос на аудиозаписи принадлежит Константину Крючкову — генеральному директору ОАО «Гидрометаллург» в городе Нальчике, на котором производят вольфрамовый ангидрид и молибденовый концентрат. В высказывании, возмутившем жителей Кабардино-Балкарии, прозвучали оскорбления в адрес местного населения, которое, по мнению спикера, не хочет работать, ему бы только «деньги дай или чего-нибудь украсть».

Как следует из мнения говорящего на аудиозаписи, люди не довольны, что завод в Нальчике травит их, а сами не работают, только пособия получают. «Мало их, видать, в Казахстане продержали. Надо напомнить», — заявил неизвестный, намекая на одну из скорбных страниц балкарского народа, связанную с депортацией в годы Великой Отечественной войны в Среднюю Азию и Казахстан. Весь текст изобилует нецензурной лексикой.