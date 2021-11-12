Москва, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 5183 случая заражения коронавирусом, сообщает 12 ноября московский городской оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Динамика каждые сутки существенно меняется. Так, днём ранее выявили 6240 новых носителей вируса, однако два дня назад — 3927.

При этом общее число выявленных с начала пандемии заражений составило 1 887 243, следует из данных штаба.

За сутки потребовалась госпитализация 1273 пациентам, 740 человек находятся на ИВЛ.