Кызыл, , 11:57 — REGNUM В Туве намерены продлить время работы пунктов вакцинации от коронавируса для удобства посетителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время большинство пунктов работает до 17 часов.

Вакцинация от коронавируса. Тува Minzdravtuva.ru

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Желающие привиться вечером после работы могут это сделать лишь в одном месте — в консультативно-диагностической поликлинике Республиканской больницы №1.

«Специально для предприятий, чей персонал трудится по ненормированному графику, минздрав Тувы готов продлить время работы пунктов вакцинации до 23.00 часов», — отметили в правительстве.

Добавим, что по состоянию на 12 ноября, в республике первым компонентом и однокомпонентным препаратом «Спутник-лайт» вакцинировано менее 80% от плана. Полный курс вакцинации прошли 52,3% от плановых показателей.

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