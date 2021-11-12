Варшава, , 11:56 — REGNUM На странице Пограничной службы Польши в соцсети Twitter появилась информация, что в 2021 году зафиксировано в 377 раз больше попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

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«Число нарушителей польско-белорусской границы за 2021 год достигло 33 200 человек. Для сравнения — в 2020 году их было всего 88. Рост в 377 раз», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.