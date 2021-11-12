Москва, , 11:56 — REGNUM Введение дополнительных ограничений при продаже алкоголя будет иметь несколько последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Надо понимать, что введение дополнительных ограничений при продаже алкоголя, это, с одной стороны, хорошо, люди будут меньше пить. С другой стороны, это выпадающие доходы бюджета», — отметил Нилов.

Он обратил внимание на то, что любые запретительные меры при продаже алкоголя, как показывает практика, порождает сразу рынок нелегального алкоголя.

«По большому счету, кто захочет купить алкоголь — тот его найдет, даже купит по чужому QR-коду», — сказал он.

«Я понимаю желание местных властей принять дополнительные меры, чтобы побудить людей привиться, но, с другой стороны, надо понимать и последствия принимаемых решений», — заключил Нилов.

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщает оперативный штаб области.

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