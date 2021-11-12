Солт-Лейк-Сити, США, 12 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. «Индиана Пэйсерс» одержал победу над «Юта Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:100.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Индианы» Малкольм Брогдон, на счету 30 очков. В составе «Юты» форвард Пол Джордж набрал 27 очков.

«Индиана» одержала пятую победу в 13 матчах сезона. «Юта» потерпела четвёртое поражение в 12 играх.

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