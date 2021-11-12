Казань, 12 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил банкротный иск, адресованный ООО «Бугульминский молочный комбинат». Исковое заявление от кредитора с претензиями на сумму свыше 16,6 млн рублей пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от казанского ООО «Молочный комбинат «Агидель» поступил в суд 11 ноября 2021 года. Сумма исковых требований — 16 691 469,08 рубля.

Подаче банкротного иска предшествовали три финансовых иска от «Агиделя». Все были поданы в 2021 году. В сентябре 2021 года по договору поставки молока с ответчика взыскали 16 476 186 рублей 78 копеек. Решение обжалуется. 24 ноября также будет рассмотрен иск о взыскании 2,5 млн рублей неустойки. Также в октябре было удовлетворено требование на небольшую сумму — 85,5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что данный кредитор не единственный. В суде есть несколько исков от других компаний к обществу из Бугульмы.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бугульминский молочный комбинат» учреждено в мае 2017 года. Владельцы — Ильхам и Ильнур Мингазовы, Сергей Мустафин. На предприятии средняя численность персонала на начало 2021 года — около 175 человек.