Салехард, , 11:51 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 147 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 24 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 12 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 151 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 12 ноября 55 933 заражения коронавирусом. Выздоровели 51 390 человек, 798 пациента с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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