Москва, , 11:51 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился в ГИБДД и прокуратуру с просьбой ликвидировать «ловушки» для автомобилистов в Москве.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Обращаюсь в департамент транспорта Москвы, в ГИБДД и прокуратуру, чтобы эти «ловушки», зафиксированные водителями и журналистами, были ликвидированы», — сообщил Нилов в телеграм-канале.

Не надо искусственно создавать предпосылки для нарушений ПДД, тем более, это реальная угроза лишения водительских прав, спровоцированная явно преднамеренно, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, московским автомобилистам известны несколько «ловушек»: проезд со внутренней стороны Садового кольца на улицу Большие каменщики, ТТК в районе Трофимовской эстакады, район пересечения Нагатинской улицы, дом 16 с Нагатинским бульваром, улица Косыгина с разворотом под площадью Гагарина, 71-м км внешней стороны МКАД рядом с бизнес-центром «Гринвуд», Автозаводская улице в районе пересечения с улицей Мастеркова, пишут Autonews.

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