Тбилиси, , 11:51 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 50 782 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4445 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 12 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 775 826 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 708 820 победили инфекцию, в том числе 3508 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 10 816 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 77 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6856 пациента, в оборудованных гостиницах — 1324.

Днём ранее в Грузии в ходе 49 334 исследований выявили 4563 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4744 человека, скончались 77 пациентов с COVID-19.