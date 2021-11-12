Белгород, 12 ноября 2021, 11:51 — REGNUM Белгородская область впервые стала участником проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом 12 ноября на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В 2022 году на федеральные средства благоустроят три села.
Конкурсный отбор прошли два комплексных проекта, их одобрил Минсельхоз России. Область получит более полумиллиарда рублей.
В правительстве региона ИА REGNUM уточнили, что общая стоимость всех работ составит 650 млн рублей, к федеральным средствам добавят и областные.