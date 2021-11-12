Белгород, 12 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Белгородская область впервые стала участником проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом 12 ноября на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В 2022 году на федеральные средства благоустроят три села.

Алексей Банников Ремонт тротуаров

Конкурсный отбор прошли два комплексных проекта, их одобрил Минсельхоз России. Область получит более полумиллиарда рублей.

«В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа построим МФЦ, детский сад и сети наружного освещения, а также реконструируем библиотеку. А сёла Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа получат социально-культурный центр, сети наружного освещения и объекты водоснабжения: в каждом селе построим станции обезжелезивания, проведём ремонт сетей», — уточнил губернатор.

В правительстве региона ИА REGNUM уточнили, что общая стоимость всех работ составит 650 млн рублей, к федеральным средствам добавят и областные.