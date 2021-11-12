Оренбург, 12 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 12 ноября произошел смертельный несчастный случай. Школьница выпала из окна и разбилась. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

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По факту гибели 13-летней девочки проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти ребенка.

Трагедия произошла на ул. Автомобилистов. Как сообщает портал orenburg.media со ссылкой на очевидцев ЧП, школьница упала с девятого этажа дома.