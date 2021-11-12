София, , 11:48 — REGNUM Официальная София предприняла все возможные меры для проведения «честных и открытых» выборов президента и членов парламента республики Болгария. Об этом, как передает 12 ноября Болгарское национальное радио, заявил премьер-министр служебного правительства Болгарии Стефан Янев журналистам.

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«Созданы необходимые условия осуществления голосования и на территории Болгарии, и за ее пределами, — отметил, в частности, глава болгарского кабмина. — Волеизъявление граждан будет осуществляться с использованием новейших технических средств и при соблюдении всех демократических норм».

Комментируя скандал с обнаружением 199 неучтенных машин для электронного голосования, С. Янев заявил, что «несертифицированное оборудование на избирательных участках использоваться не будет».

Напомним, голосование по выборам президента и членов Народного собрания (парламента) Болгарии назначено на 14 ноября. Избирательным правом в стране и за ее пределами обладают около 6 млн человек. Участки для голосования за рубежом оборудованы в 68 странах мира.