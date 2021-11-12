Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:109.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. В составе «Клипперс» форвард Пол Джордж набрал 27 очков.

«Клипперс» одержали седьмую победу в 11 матчах сезона. «Майами» потерпел пятое поражение в 12 играх.

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