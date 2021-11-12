Тюмень, , 11:46 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 345 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 346 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 12 ноября коронавирусом заразились 74 922 человека, выздоровели 59 619 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 12 ноября в регионе скончались 2 523 пациента с COVID-19 (на 19 человек больше, чем днём ранее).

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