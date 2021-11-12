Сеул, , 11:46 — REGNUM 11 ноября в столице Южной Кореи провели первый в стране демонстрационный полёт аэротакси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра транспорта Но Хён Ука.

Аэротакси Porsche Porsche

По его словам, двухместное беспилотное такси Volocopter 2X, изготовленное по немецким технологиям, взлетело вертикально и вылетело в обозначенный воздушный коридор, а затем вернулось в точку старта в аэропорту Кимпхо. Аппарат пролетел порядка 3 км на высоте около 50 метров.

В министерстве отметили, что испытательный полет был разработан в преддверии запланированной коммерциализации услуг аэротакси в Южной Корее в 2025 году.

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Напомним, что правительство Южной Кореи выделило более 77 миллиардов вон (~$65 млн) на создание экосистемы городского воздушного транспорта (UAM).