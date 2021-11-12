Москва, 12 ноября 2021, 11:46 — REGNUM В России самозанятые становятся новой формой экономического выживания бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«Цифровые технологии способны создать альтернативную экономическую реальность, где самозанятые, как в книге Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», станут не видны для официальной статистики и фискальных органов, — сказал Ордов. — Самозанятые в России становятся новой формой экономического выживания бизнеса и новой породой бизнесменов, которые активнее, чем кто бы то ни было, используют современные цифровые технологии и инновационные способы ведения бизнеса. Эволюция привела к вымиранию динозавров, а это означает, что стратегия укрупнения не всегда выигрышная».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, планируемые ужесточения денежных переводов между физическими лицами охладит в России статистику роста числа самозанятых.
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