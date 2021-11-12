Москва, , 11:46 — REGNUM В России самозанятые становятся новой формой экономического выживания бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Невидимка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цифровые технологии способны создать альтернативную экономическую реальность, где самозанятые, как в книге Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», станут не видны для официальной статистики и фискальных органов, — сказал Ордов. — Самозанятые в России становятся новой формой экономического выживания бизнеса и новой породой бизнесменов, которые активнее, чем кто бы то ни было, используют современные цифровые технологии и инновационные способы ведения бизнеса. Эволюция привела к вымиранию динозавров, а это означает, что стратегия укрупнения не всегда выигрышная».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, планируемые ужесточения денежных переводов между физическими лицами охладит в России статистику роста числа самозанятых.

Читайте ранее в этом сюжете: Действия властей РФ охладят рост числа самозанятых – экономист Ордов