Закаменский район, Бурятия, , 11:45 — REGNUM Следователи в Закаменском районе Бурятии организовали проверку по факту гибели 39-летнего местного жителя в застрявшей в реке Модонкуль машине. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Житель Бурятии погиб в застрявшей в реке машине Следственное управление СКР по Бурятии

Предварительно установлено, что вечером 11 ноября двое мужчин возвращались с заготовки дров в город Закаменск. При переезде вброд реки глубиной до полуметра автомобиль УАЗ, на котором они ехали, заглох. Позвонив родственнице, мужчины попросили помощи, после чего, предположительно, они попытались завести машину.

«Его выхлопную трубу скрывала вода. В связи с этим во время попыток завести двигатель выхлопные газы попали в салон и вызвали отравление у людей. В результате чего один из них скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место пожарные и сотрудники скорой помощи вытащили автомобиль из реки и помогли второму мужчине. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу и помещён в реанимацию.

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