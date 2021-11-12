СК раскрыл подробности гибели жителя Бурятии в застрявшей в реке машине
Закаменский район, Бурятия, 12 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Следователи в Закаменском районе Бурятии организовали проверку по факту гибели 39-летнего местного жителя в застрявшей в реке Модонкуль машине. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
Предварительно установлено, что вечером 11 ноября двое мужчин возвращались с заготовки дров в город Закаменск. При переезде вброд реки глубиной до полуметра автомобиль УАЗ, на котором они ехали, заглох. Позвонив родственнице, мужчины попросили помощи, после чего, предположительно, они попытались завести машину.
«Его выхлопную трубу скрывала вода. В связи с этим во время попыток завести двигатель выхлопные газы попали в салон и вызвали отравление у людей. В результате чего один из них скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.
Прибывшие на место пожарные и сотрудники скорой помощи вытащили автомобиль из реки и помогли второму мужчине. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу и помещён в реанимацию.