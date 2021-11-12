Закаменский район, Бурятия, 12 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Следователи в Закаменском районе Бурятии организовали проверку по факту гибели 39-летнего местного жителя в застрявшей в реке Модонкуль машине. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Бурятии Житель Бурятии погиб в застрявшей в реке машине

Предварительно установлено, что вечером 11 ноября двое мужчин возвращались с заготовки дров в город Закаменск. При переезде вброд реки глубиной до полуметра автомобиль УАЗ, на котором они ехали, заглох. Позвонив родственнице, мужчины попросили помощи, после чего, предположительно, они попытались завести машину.

«Его выхлопную трубу скрывала вода. В связи с этим во время попыток завести двигатель выхлопные газы попали в салон и вызвали отравление у людей. В результате чего один из них скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Прибывшие на место пожарные и сотрудники скорой помощи вытащили автомобиль из реки и помогли второму мужчине. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу и помещён в реанимацию.