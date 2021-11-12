Москва, , 11:44 — REGNUM Планируемые ужесточения денежных переводов между физическими лицами охладит в России статистику роста числа самозанятых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Самозанятый Nalog-briz.ru

«Самозанятые сегодня — это прежде всего налоговая оптимизация. Остается только понять, насколько эта оптимизация законная и кто эти самозанятые, так как список тех, кто подпадает под льготное налогообложение, носит закрытый, то есть фиксированный и ограниченный характер, — сказал Ордов. — В широком смысле самозанятых у нас десятки миллионов, а именно тех, кто получает оплату наличными либо переводами по карточкам, при этом не платит налоги от своей деятельности. Планируемые ужесточения денежных переводов между физическими лицами охладят статистику роста числа самозанятых, но в эту игру еще в полной мере не включился средний бизнес. А там нарастает не только желание, но и потребность в налоговой экономии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что малый и средний бизнес в РФ скукоживается до размеров самозанятых.

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