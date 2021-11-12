Минск, , 11:44 — REGNUM В Белоруссии уже к лету 2022 года планируют выпустить в гражданский оборот вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», произведённую по полному циклу на территории страны. Об этом 12 ноября во время посещения РУП «Белмедпрепараты» заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Вакцина «Спутник V» Цитата из вмдео на YouTube

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«Проект реализуется быстрыми темпами. Сейчас находимся на промежуточной стадии. Завершается монтаж биотехнологического оборудования от ведущего мирового производителя. В декабре здесь будет заложена первая валидационная серия», — цитирует агентство БелТА премьер-министра.

Головченко добавил, что после проверки последуют процедуры регистрации препарата в Белорусии и России.

«Исходя из графика, к началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот в Белоруссии и на экспортный рынок», — уточнил премьер-министр.

По его словам, общий объём производства вакцины превысит 10 млн доз в год, из которых 4 млн рассчитано для Белоруссии.

Головченко подчеркнул, что при необходимости на производстве можно будет выпускать не только «Спутник V», но и другие современные биопрепараты.

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Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия стала первым зарубежным государством, которое в декабре 2020 года зарегистрировало вакцину «Спутник V» и стало применять её для массовой вакцинации населения. Эффективность российского препарата в стране составила 97,2%. По данным белорусского минздрава, после вакцинации «Спутником V» не выявлено случаев «тяжёлых нежелательных явлений» или связанных с вакцинацией летальных исходов.

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