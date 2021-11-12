Москва, 12 ноября 2021, 11:43 — REGNUM В РФ закон о банкротстве уже давно не служит целям финансового оздоровления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Самозанятый
Самозанятый

«Рост числа самозанятых в России в 2,4 раза в 2021 году стал ответом на недостаточно благоприятные условия для малого и среднего бизнеса в последние годы, — сказал Ордов. — Кризис 2020 года стал предвестником нарастающей череды банкротств. А закон о банкротстве у нас уже давно не служит целям финансового оздоровления. В итоге мелкий и средний бизнес совсем измельчал и продолжает скукоживаться до уровней самозанятых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ появился прогноз о том, когда прекратит расти количество самозанятых.

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