Москва, 12 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В РФ закон о банкротстве уже давно не служит целям финансового оздоровления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Самозанятый

«Рост числа самозанятых в России в 2,4 раза в 2021 году стал ответом на недостаточно благоприятные условия для малого и среднего бизнеса в последние годы, — сказал Ордов. — Кризис 2020 года стал предвестником нарастающей череды банкротств. А закон о банкротстве у нас уже давно не служит целям финансового оздоровления. В итоге мелкий и средний бизнес совсем измельчал и продолжает скукоживаться до уровней самозанятых».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ появился прогноз о том, когда прекратит расти количество самозанятых.