Тбилиси, 12 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Руководство Азиатского банка развития решило предоставить Грузии новый кредит в размере €101 млн на развитие городской инфраструктуры. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба финансовой организации.

Eugene Alvin Villar Азиатский банк развития

«Этот проект поддержит восстановление Грузии после пандемии и поможет сделать её города более пригодными для жизни, инклюзивными и устойчивыми к изменению климата», — говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что средства должны быть направлены на обустройство публичных мест, парков, общественного транспорта, библиотек, центров цифрового обучения, детсадов и других общественных мест. В заявлении АБР также говорится, что видны успехи экономики Грузии, но она пострадала от карантинных ограничений.

Напомним, по последним данным, госдолг Грузии превысил 60% годового ВВП. В течение следующих десяти лет минфин республики планирует сократить объем госдолга до 40% от ВВП.