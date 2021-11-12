Варшава, , 11:42 — REGNUM Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек подписал указ, разрешающий перевод общеобразовательных школ для дистанционного обучения в регионах страны, граничащих с Белоруссией. Об этом передает Polskie Radio.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

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В указе содержится информация, что данный шаг вызван миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии. На некоторых участках границы с белорусской стороны собралось несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, зачастую прибегая к нелегальным методам пересечения границы.

«Несмотря на охрану границы, мы фиксируем случаи, когда отдельные группы мигрантов прорываются на нашу территорию. Кроме того, пограничники регулярно отлавливают нелегалов вблизи польских населенных пунктов и в лесах. Необходимо обеспечить безопасность детей от их возможного агрессивного поведения», — сообщил Чарнек журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.