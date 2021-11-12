Тюмень, , 11:40 — REGNUM Жителей Тюменской области, которые переболели COVID-19 в последние шесть месяцев и имеют тому официальное подтверждение, а также граждан, имеющих медицинские противопоказания к прививке от коронавируса, освободили от обязательной вакцинации. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцинация Yarregion.ru

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А именно, внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо от 18 октября 2021 года № 8 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, сферы услуг, а также для госслужащих и сотрудников местного самоуправления, работников клининговых компаний, многофункциональных центров, вахтовиков и лиц, подлежащие призыву на военную службу.

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