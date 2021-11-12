Мехико, , 11:40 — REGNUM Впервые в своей истории Мексиканский олимпийский комитет возглавила женщина — Мария Хосе Алькала, сменившая на этом посту Карлоса Падилью, который возглавлял организацию в течение девяти лет. Об этом пишет Prensa Latina.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Набрав 87 голосов, Алькала одержала победу над Нормой Оливией, которая получила 46 голосов.

Алькале 49 лет. Она четыре раза представляла Мексику на Олимпийских играх — в Сеуле-88, Барселоне-92, Атланте-96 и Сиднее-2000 в категории синхронных прыжков в воду, хотя ни в одной из Олимпиад она не завоевала медалей.