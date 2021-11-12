Мехико, 12 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Впервые в своей истории Мексиканский олимпийский комитет возглавила женщина — Мария Хосе Алькала, сменившая на этом посту Карлоса Падилью, который возглавлял организацию в течение девяти лет. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Набрав 87 голосов, Алькала одержала победу над Нормой Оливией, которая получила 46 голосов.

Алькале 49 лет. Она четыре раза представляла Мексику на Олимпийских играх — в Сеуле-88, Барселоне-92, Атланте-96 и Сиднее-2000 в категории синхронных прыжков в воду, хотя ни в одной из Олимпиад она не завоевала медалей.