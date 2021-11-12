Элиста, , 11:40 — REGNUM В Калмыкии глава одного из муниципальных образований скрыл имеющуюся судимость и попал под следствие. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Как полагают следователи, в ноябре 2020 года подозреваемый принял участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы районного муниципального образования Республики Калмыкия, скрыв от конкурсной комиссии «факт осуждения». Мужчина предоставил пакет документов вместе с фиктивным документом. Затем решением Собрания депутатов районного муниципального образования подозреваемый возглавил район на пятилетний срок.

Следственные действия продолжаются.