Москва, , 12:09 — REGNUM 45% активного населения России уже заметили, как искусственный интеллект (ИИ) в некоторых отраслях заменяет собой человека, а 30% респондентов уверены, что широкое внедрение ИИ непременно произойдет в будущем, и лишь четверть участников исследования (25%) считают, что человека машиной заменить нельзя. Об этом 12 ноября сообщает портал по подбору персонала Работа.ру.

Конкуренты на рынке труда в ближайшем будущем

Половина участников опроса убеждены, что внедрение ИИ быстрее всего произойдет в отрасли IT (множественный выбор). Чуть более трети участников исследования (34%) считают, что на смену человеку ИИ быстрее придет в сфере банков, финансов и инвестиций, а еще 33% думают также о производстве и промышленности.

Далее по мере убывания расположились бухгалтерия (27% опрошенных), маркетинг, реклама и PR так считают 25%, а 23% отметили транспорт и логистику. Каждый пятый участник интервью указал, что быстрое внедрение ИИ возможно в сфере охраны, 13% отметили отрасль образования, а 10% — ретейл.

Видя вызовы цифровизации, люди размышляют о том, какие потребуются навыки в изменившихся условиях. Так 65% опрошенных считают, что для работы с ИИ человек должен уметь быстро обучаться, 58% указали на большое значение знаний об основах компьютерных технологий. Еще 43% отметили умение быстро адаптироваться к быстро меняющимся реалиям, а 34% указали на важность коммуникабельности и умение человека донести преимущества продукта ИИ потребителю.

Несмотря на то, что граждане видят новые вызовы, лишь 10% начали к ним готовится, они изучают необходимые для будущего навыки, чтобы остаться востребованным на рынке труда. Подавляющее количество участников опроса (78%) намерены получить необходимые знания в будущем, еще 12% участников исследования новые знания не нужны.

Эксперты уже не раз высказывались о том, что видят чёткую взаимосвязь между пандемией, вызванной COVID-19, ускорением процессов цифровизации и развитием искусственного интеллекта. Некоторые аналитики считают, что именно «цифра» потребовала появления катаклизма с угрозой для жизни и здоровья человечества для того, чтобы люди как можно скорее приняли новую действительность, отказались от некоторых традиционных вещей в пользу цифровых продуктов и стали более лояльны к нарушению своих гражданских прав.

Подробности читайте здесь: Уже в 2021 г. искусственный интеллект во многом будет определять нашу жизнь