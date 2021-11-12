Оренбург, 12 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Оренбурге по результатам конкурса после 2023 года планируется смена подвижного состава общественного транспорта. В результат может подорожать проезд в маршрутных автобусах. Об этом «Эху Москвы в Оренбурге» сообщила начальник муниципального управления пассажирского транспорта Оксана Малышева, информирует пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Билет на проезд

Речь идет о маршрутах нерегулируемого тарифа, который устанавливается самостоятельно перевозчиком. По предварительной оценке, цена за поездку не превысит 35−38 рублей. Однако окончательную стоимость устанавливает перевозчик. Малышева подчеркнула, что на сегодняшний день говорить об увеличении платы за проезд некорректно.

Стоит отметить, сейчас в Оренбурге стоимость проезда в частных маршрутных автобусах варьируется от 25 до 32 рублей.