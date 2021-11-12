Москва, , 11:35 — REGNUM Сейчас регионы будут выступать с различными предложениями, направленными на рост числа вакцинированных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

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«Сейчас регионы кто во что горазд начнут предлагать разнообразные варианты с этими QR-кодами. Цель одна — чтобы как можно больше людей вакцинировались», — сказал Нилов.

В частности, ввести ограничения можно и при продаже сигарет.

«Можно предложить также и продажу сигарет по QR-кодам, много чего можно предлагать. Но надо оценивать риски, последствия и понимать, в какой стране мы живем и как будет нелегальный рынок реагировать на введенные ограничения», — предупредил он.

Свердловские власти рассматривают вопрос о запрете на продажу алкоголя в регионе без QR-кода, сообщает в пятницу оперативный штаб области.