Воронеж, 12 ноября 2021, 11:35 — REGNUM Победители двух аукционов на озеленение территории Воронежа крупномерными саженцами уклоняются от исполнения обязательств. Об этом сообщила мэрия 12 ноября.
В 2021 году для дополнительного озеленения территории Воронежа крупномерными саженцами деревьев было выделено около 10 млн рублей, планировалось закупить почти 700 деревьев — липы, клёны, рябины, катальпы, берёзы. По итогам конкурентных аукционов было заключено три муниципальных контракта, однако по двум из них победители аукционов уклоняются от исполнения обязательств, сообщили в мэрии
Обоих не исполнивших обязательства подрядчиков мэрия намерена просить ФАС внести поставщика в реестр недобросовестных.
Кстенин добавил, что несмотря на данную ситуацию, один контракт на посадку 292 саженцев выполнен — деревья поставлены и высажены в парках и скверах и на улицах города. В ближайшие дни мэрия намерена объявить дополнительную закупку на 270 деревьев и 1200 кустарников.