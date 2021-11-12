Воронеж, 12 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Победители двух аукционов на озеленение территории Воронежа крупномерными саженцами уклоняются от исполнения обязательств. Об этом сообщила мэрия 12 ноября.

Георгий Долгопский Воронеж

В 2021 году для дополнительного озеленения территории Воронежа крупномерными саженцами деревьев было выделено около 10 млн рублей, планировалось закупить почти 700 деревьев — липы, клёны, рябины, катальпы, берёзы. По итогам конкурентных аукционов было заключено три муниципальных контракта, однако по двум из них победители аукционов уклоняются от исполнения обязательств, сообщили в мэрии

«Эти субъекты выходят на торги, «падают» в цене ниже себестоимости и потом неделями «бегают» от заказчиков. Они не просто рушат планы экологов и лишают нормальных поставщиков возможности выполнить свою работу. Они не дают муниципалитету сделать нужное горожанам дело — высадить много хороших крупных деревьев. Это недопустимо! Недобросовестные подрядчики и поставщики — большая беда для любого муниципалитета, Воронеж здесь не исключение. Заказчики при этом практически не защищены от них, а ведь задачи, которые они должны решать за бюджетные средства, очень значимы для огромного числа горожан», — прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Обоих не исполнивших обязательства подрядчиков мэрия намерена просить ФАС внести поставщика в реестр недобросовестных.

Кстенин добавил, что несмотря на данную ситуацию, один контракт на посадку 292 саженцев выполнен — деревья поставлены и высажены в парках и скверах и на улицах города. В ближайшие дни мэрия намерена объявить дополнительную закупку на 270 деревьев и 1200 кустарников.