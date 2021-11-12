Москва, 12 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Комик и телеведущая Татьяна Лазарева высказалась относительно юбилея КВН, а также современного проявления игры. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 11 ноября.

Скриншот с YouTube Татьяна Лазарева

https://www.instagram.com/p/CWIRcMHMctD/

Лазарева поблагодарила КВН и его телеведущего Александра Маслякова. «КВН, конечно, стал другим… ведь на телевидении уже не принято шутить так свободно… И в свое время у КВНа был шанс превратиться во что-то более задорное, оставаться таким же ярким событием, каким сейчас является передача «Игра», — считает бывшая КВНщица.

«Я вот тут посмотрела детский КВН на Первом канале и пришла в ужас», — поделилась Лазарева. «Это мелкие и пыльные обломки той великой империи, которую я, по счастью, застала», — говорит она.

Ранее Александр Масляков заявил, что КВН не будет закрываться, несмотря на слухи. Он также отметил, что недавно вышедший на ТНТ телепроект «Игра» не повлияет на это, хоть организаторы шоу «взяли и украли» его оригинальную идею.