Саратов, 12 ноября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Саратове во Фрунзенском районном суде был оглашен приговор экс-министру здравоохранения региона Наталье Мазиной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба суда.

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Суд пришел к выводу об отсутствии в деяниях Натальи Мазиной состава преступления по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ») и вынес оправдательный приговор, говорится в сообщении.

Проведенная в июне 2021 года судебная экспертиза установила, что поступившие в саратовские поликлиники узи-аппараты соответствуют регистрационному удостоверению и не содержат датчиков, не зарегистрированных в Госреестре Росздравнадзора, соответствуют условиям контрактов по их закупке, и данные медицинские изделия не создают угрозу жизни и здоровью. На всех 18 узи-аппаратах, после обновления программного обеспечения, датчики стали правильно отображаться на мониторе, а само программное обеспечение и его обновление соответствует регистрационному досье медицинского изделия.

ИА REGNUM напоминает, по версии следствия, в 2018 году ведомством Мазиной было заключено три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения данных контрактов и их приемки в медучреждениях министр и другие должностные лица министерства знали о несоответствии закупаемых аппаратов условиям государственного контракта, однако дали указания главным врачам клиник принять оборудование. Следствие считает, что позднее Наталья Мазина организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, чем причинила ущерб бюджету Саратовской области на сумму более 53 млн рублей.

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