Чойский район, Алтай, , 11:33 — REGNUM В Республике Алтай следователи организовали проверку по факту неоказания своевременной медицинской помощи 50-летнему жителю Чойского района. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По данным СМИ, в октябре 2021 года в Чойскую районную больницу на автомобилей скорой помощи доставили мужчину в тяжёлом состоянии. Чуть позже «ввиду неадекватного поведения» пациента передали сотрудникам полиции, после чего он умер.

«По мнению матери скончавшегося смерть мужчины произошла по вине врачей, не оказавших ему необходимой медицинской помощи», — отметили в управлении.

В рамках проверки сотрудники СК намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Процессуальной решение будет принято по итогам проверки.