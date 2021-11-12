Москва, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении нового главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), сообщает 12 ноября сайт правительства России.

Пустое кресло Kurer-sreda.ru

Новый руководителем структуры стал Евгений Петров, с 2020 года работавший в агентстве в должности заместителя главы, а с июня 2021 года исполнявшего обязанности главы Роснедр.

Сайт правительства опубликовал биографию Петрова, из которой следует, что он работал в Якутске, а в 2002 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Геология». Также у главы агентства имеется степень кандидата физико-математических наук.

Евгений Петров работал также советником Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации.